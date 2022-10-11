Şehir Akademi’nin 2022 Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’de zengin içeriğe sahip atölyelerle dolu 2022 güz dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Büyükşehir, kültür sanat ve kişisel gelişim alanlarında Kayserililere sunduğu hizmetlere yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’nin geleceği için strateji geliştirme ve araştırma eksenli faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla açılan ve kurulduğu günden bu yana kadim kentin düşünce ve fikir hayatına katkı sağlamaya yönelik önemli faaliyetlere imza atan BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’de 2022 güz dönemi kayıtlarını başlattık” dedi. BÜSAM’ın, yapmış olduğu çalışmalarla şehrin ve ülkenin entellektüel gündeminde ayrı bir yere demir attığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “BÜSAM akademilerine öğrenci olarak devam etmek kadar, öğretici olarak katılmak da bir ayrıcalığın ifadesi olmaya başladı. BÜSAM; şehrimizin tarihî zenginliklerini ve birikimlerini, tabii güzelliklerini, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerini gündemleştirmek, tanıtmak adına yoğun bir çalışma temposuna girdi. Her geçen gün kalitesini ve kapasitesini artırarak devam ediyor, edecek de” diye konuştu. Büyükkılıç, öğrencilerin akademilere gösterdikleri ilginin kendilerini cesaretlendirdiğini dile getirerek, “Öğrencilerimizin akademilerimize gösterdikleri teveccüh ve devam bizleri ne kadar doğru bir seçki yaptığımız noktasında cesaretlendirdi. Bu sezon da Şehir Akademi; seminer ve atölye organizasyonlarına yine sahasında söz sahibi hocalarımızın katkıları ile devam edecek. Kayseri’de bulunan, kendisini zihinsel ve duygusal açıdan geliştirmek isteyen ve kelimenin tam anlamıyla akademik havayı solumak isteyenler için akademilerimiz ayakta ve ataktadır” ifadelerini kullandı. Geleceğin Kayseri’sini imar etmek için Kayserilileri BÜSAM Şehir Akademi’ye davet eden Başkan Büyükkılıç, “Bizim bu heyecanımızı paylaşmanızı ve bu çalışmalara gerek katılarak gerek katkı sunarak omuz vermenizi bekliyor ve umuyoruz” dedi.

Son kayıt tarihi 30 Ekim olan Şehir Akademi 2022 Güz Dönemi’nde ‘Bir Başka Açıdan Güncel ve Kadim Meseleler’ başlığı altında çeşitli konularda İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Ömer Türker, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, Doç. Dr. Faruk Karaaslan, Doç. Dr. Mustafa Uğur Karadeniz ve Prof. Dr. Celaleddin Çelik tarafından 8 hafta boyunca ayrı ayrı seminer düzenlenecek. Öte yandan katılımcılar ‘Şehir Okumaları, Mukayeseli Doğu-Batı Sanatları Okumaları, Fotoğraf Okumaları, Düşünce Biçimleri, Okumak Yaşamak ve Düşünmek Üzerine: Kitap Okuma, Gündelik Hayat Okumaları ile Film Okumaları’ Atölyelerinde eğitim alacak. Sekiz hafta sürecek 2022 Güz Dönemi atölyelerinde, Yusuf Yerli Şehir Okumaları, Doç. Dr. Ahmet Erdem Tozoğlu Mukayeseli Doğu-Batı Sanatları Okumaları, Dursun Çiçek Fotoğraf Okumaları, Mustafa İbakorkmaz Düşünce Biçimleri, Betül Nurata Okumak Yaşamak ve Düşünmek Üzerine: Kitap Okuma, Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu Gündelik Hayat Okumaları ve İsmail Doğu Film Okumaları atölyelerinde katılımcılara eğitimler verecek. Katılımcılar akademi ile ilgili detaylı bilgiye www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden ulaşabilecek.