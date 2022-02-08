Şehir Akademi’de 2022 Bahar Dönemi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi’de bahar dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Şehrin fikir ve düşünce hayatına katkı sağlamak amacıyla kurulan ve önemli faaliyetler gerçekleştiren BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’de bahar dönemi kurslarının başlayacağını belirten Başkan Büyükkılıç “Düşünen, insan için, insanlık için hayati konular üzerine kafa yoran, kısacası fikir üreten bireyler toplum için hava gibi su gibi bir ihtiyaç. Gündelik hayatın keşmekeşinde hiçbir şey düşünmeden savruluyor bazen insan. Şehir Akademi’de bu savrulmaya ‘dur’ diyerek düşünceye, fikre adeta nefes aldıracak etkinlikler yapıyor. Hemşerilerimizi, özellikle gençlerimizi bu güzel fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.

Kayseri’nin geleceği için strateji geliştirme ve araştırma eksenli faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla açılan, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi bünyesindeki Şehir Akademi’de bahar dönemi başlıyor.

Son kayıt tarihi 15 Şubat olan kurslarda katılımcılar; ‘Okumak Yaşamak ve Düşünmek Üzerine, Mukayeseli Medeniyet ve Şehir Okumaları, Yazarlık, Görsel Düşünme, Gündelik Hayat Okumaları ve Sinema Masal Atölyeleri’nde 12 hafta boyunca eğitimler alacak. 2022 Bahar Dönemi atölyelerinde, Yusuf Yerli Mukayeseli Medeniyet ve Şehir Okumaları, Mustafa İbakorkmaz Yazarlık, Dursun Çiçek Görsel Düşünme, Yonca Gençoğlu Gündelik Hayat Okumaları, İsmail Doğu Sinema Masal ve Betül Nurata ise Okumak Yaşamak ve Düşünmek Üzerine Atölyelerinde eğitimler verecek.

ŞEHİR AKADEMİ’DE ZİHNİYET OKUMA SEMİNERLERİ

Şehir Akademi’de atölyelerin yanı sıra, Zihniyet Okumaları Seminerleri de düzenlenecek. Seminerlerde, 1. hafta Medeniyetlerin Stratejik Tercihleri ve Zihniyet Kotları, 2. hafta İnsan’dan Hüman’a, Hüman’dan Transhüman’a, 3. hafta Zihniyet Değişimleri ve Yeni ‘”İslam Medeniyeti” Tasavvuru, 4. hafta Siyaset ve Zihniyet, 5. hafta Etik-Estetik-Güzellik ve Zihniyet, 6. hafta Dil ve Zihniyet konuları ele alınacak. 19 Şubat Cumartesi saat 14.00’te 1.hafta açılışı ile başlayacak ve 6 hafta sürecek Zihniyet Okumaları Seminerleri, her hafta cumartesi günleri saat 14.00’te KCETAŞ Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Katılımcılar portal.kayseri.bel.tr/birim/busam adresinde ve www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden tüm detaylara ulaşabilecek.