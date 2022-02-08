banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?

Şehir Akademi’de 2022 Bahar Dönemi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi’de bahar dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

KAYSERİ 08.02.2022, 11:34
Şehir Akademi’de 2022 Bahar Dönemi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi’de bahar dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Şehrin fikir ve düşünce hayatına katkı sağlamak amacıyla kurulan ve önemli faaliyetler gerçekleştiren BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’de bahar dönemi kurslarının başlayacağını belirten Başkan Büyükkılıç “Düşünen, insan için, insanlık için hayati konular üzerine kafa yoran, kısacası fikir üreten bireyler toplum için hava gibi su gibi bir ihtiyaç. Gündelik hayatın keşmekeşinde hiçbir şey düşünmeden savruluyor bazen insan. Şehir Akademi’de bu savrulmaya ‘dur’ diyerek düşünceye, fikre adeta nefes aldıracak etkinlikler yapıyor. Hemşerilerimizi, özellikle gençlerimizi bu güzel fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.

Kayseri’nin geleceği için strateji geliştirme ve araştırma eksenli faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla açılan, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi bünyesindeki Şehir Akademi’de bahar dönemi başlıyor.

Son kayıt tarihi 15 Şubat olan kurslarda katılımcılar; ‘Okumak Yaşamak ve Düşünmek Üzerine, Mukayeseli Medeniyet ve Şehir Okumaları, Yazarlık, Görsel Düşünme, Gündelik Hayat Okumaları ve Sinema Masal Atölyeleri’nde 12 hafta boyunca eğitimler alacak. 2022 Bahar Dönemi atölyelerinde, Yusuf Yerli Mukayeseli Medeniyet ve Şehir Okumaları, Mustafa İbakorkmaz Yazarlık, Dursun Çiçek Görsel Düşünme, Yonca Gençoğlu Gündelik Hayat Okumaları, İsmail Doğu Sinema Masal ve Betül Nurata ise Okumak Yaşamak ve Düşünmek Üzerine Atölyelerinde eğitimler verecek.

ŞEHİR AKADEMİ’DE ZİHNİYET OKUMA SEMİNERLERİ

Şehir Akademi’de atölyelerin yanı sıra, Zihniyet Okumaları Seminerleri de düzenlenecek. Seminerlerde, 1. hafta Medeniyetlerin Stratejik Tercihleri ve Zihniyet Kotları, 2. hafta İnsan’dan Hüman’a, Hüman’dan Transhüman’a, 3. hafta Zihniyet Değişimleri ve Yeni ‘”İslam Medeniyeti” Tasavvuru, 4. hafta Siyaset ve Zihniyet, 5. hafta Etik-Estetik-Güzellik ve Zihniyet, 6. hafta Dil ve Zihniyet konuları ele alınacak. 19 Şubat Cumartesi saat 14.00’te 1.hafta açılışı ile başlayacak ve 6 hafta sürecek Zihniyet Okumaları Seminerleri, her hafta cumartesi günleri saat 14.00’te KCETAŞ Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Katılımcılar portal.kayseri.bel.tr/birim/busam adresinde ve www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden tüm detaylara ulaşabilecek.

Yorumlar (0)
karışık duş
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11