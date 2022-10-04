Şehidin adı parkta yaşayacak

Talas Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 10 maddeyi karara bağladı. Çeşitli imar ve mali konuların görüşüldüğü oturumda 2016 yılında şehit olan Ayşegül Pürnek’in isminin Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir parka verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Meclis Salonunda yapılan oturumda çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü birimlerine ait talepler görüşüldü. Meclis görüşmelerinde ayrıca 2016 yılından Ankara’da yaşanan patlama sonucu şehit düşen Kayserili Ayşegül Pürnek’in adının yaşatılması da oy birliğiyle karara bağlandı.

Kararda, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde bulunan 3 bin 300 metrekare alana sahip parka ‘Şehit Ayşegül Pürnek’ isminin verilmesi kabul edildi.

Meclis toplantısı, 6 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da ikinci oturumunu gerçekleştirmek üzere sona erdi.