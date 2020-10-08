Sedat Kılınç İnşaat Gençlerbirliği, Afyon yolcusu

Türkiye Kadınlar 1.Futbol Ligi’nde yer alan Sedat Kılınç İnşaat Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde gücünü Afyon’da düzenlenecek olan Can Azerbaycan’ın Yanındayız Dostluk Turnuvası’nda deneyecek.

Afyon’da iki gün sürecek olan turnuva, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için önemli bir mücadele veren Azerbaycan’a destek amaçlı olarak düzenlendi. Afyonkarahisar Kocatepe Stadı Yan Sahalar’da oynanacak olan turnuva yarın başlayacak ve 11 Ekim’de son bulacak. Turnuvaya Sedat Kılınç İnşaat Gençlerbirliği’nin yanı sıra Konak Belediyespor, Fomget, Denizli Horozkent, Afyon İdman Yurdu ve Bursa Soğanlı takımları katılacak. Bu turnuva ile birlikte takımlar eksikleri görme imkanı bulmuş olacak. Kayseri ekibi Sedat Kılınç İnşaat Gençlerbirliği Teknik Direktörü Osman Bahadır Kökoğlu, önemli ekiplerin katıldığı turnuvanın kendileri açısından belirleyici olacağını dile getirdi.