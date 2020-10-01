Sebati Ataman: “Koronadan daha büyük sorun bizi bekliyor”

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, her öğrencinin eğitimde eşit olması gerektiğini söyleyerek, “Gerekli eğitimi alamayan çocuklarımızın durumu koronadan daha büyük bir sorun olarak önümüzdeki dönemde bizleri bekliyor” dedi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, “Fatih Projesi, eğitimde teknolojinin kullanımını hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı projesiydi. Proje kapsamında her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi öngörülmekteydi. Bu proje kapsamında 1 milyon 437 bin adet tablet dağıtıldığı açıklanmıştı. 2010 yılında başlayan Fatih Projesi için önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtılacağını açıklamıştı. Peki, ne oldu bu bilgisayarlar neden dağıtılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük proje diye tanıttığı proje devlete büyük külfet yaratarak çöktü. Öngörü ve plansızlığın bir yansıması olan Fatih Projesinden kimlerin nemalandığı da belli değil. Pandemi nedeni ile EBA üzerinden eğitim verilmeye çalışılıyor. Sistem çöküyor, bakan bey memnuniyetini bildiriyor, ailelerin tablet veya bilgisayarları yok veya birden fazla çocuğu olan aileler aynı saatlerde eğitim alan çocuklarına bu imkanı sağlayamıyor. Aileler kaymakamlıklara başvurarak tablet istiyorlar, ancak talep eden ailelerden evi ve arabası olmaması gibi şartlar aranıyor. Bilgisayarları olsa bile ailelerin evlerinde internet yok, zaten ekonomik olarak zor durumda olan aileler internet bağlatamıyor” dedi.

Ataman, “Başında “Milli” olan iki bakanlıktan biri olan Milli Eğitim Bakanlığı acilen devlet okullarında okuyan geleceğimiz olan çocuklarımıza zaman geçirmeden bir bilgisayar vermeli, büyük devlet ve sosyal devlet olmak bunu gerektirir. Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Memduh Büyükkılıç, belediyeler olarak 10 bin tablet alarak öğrencilere bağışlanacağını açıkladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendilerinden Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın yaptığı gibi, TÜRKSAT ile anlaşarak özellikle daha önce köy statüsünde olan mahallelerimize ücretsiz internet erişimi sağlamalarını da öneriyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum; okula gidemeyen, bilgisayarı olmayan, internet imkanından yoksun çocuklarımız gerekli eğitimi alamıyorlar. Bu imkanlara sahip çocuklar ile aynı sınavlara girecekler. Bu çocuklarımız bu sınavlarda nasıl başarılı olacaklar. Eğitimde fırsat eşitliği sadece sözde kaldı. Gerekli eğitimi alamayan bu çocuklarımızın durumu koronadan daha büyük bir sorun olarak önümüzdeki dönemde bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.