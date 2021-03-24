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Satranç turnuvası başlıyor

Okul spor faaliyetleri 2020-2021 yılı online satranç turnuvası başlıyor.

KAYSERİ 24.03.2021, 12:26
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Satranç turnuvası başlıyor

Okul spor faaliyetleri 2020-2021 yılı online satranç turnuvası başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programında yer alan Minikler (A-B), Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Satranç İl Birinciliği Kız ve Genel Kategorilerinde 11 Nisan 2021 tarihinde Online olarak yapılacağı açıklandı.

İl Seçmeleri için Online başvuruların 9 Nisan Cuma saat 17:00’ a kadar yapılması gerektiği duyuruldu.

Turnuvaya kayıt yaptırmak isteyenlerin http://www.kayseri.tsf.org.tr/ https://okuldasatranc.tsf.org.tr/turnuva_kayit_okulspor... adresinden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.
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