Sarraf ve Kuyumcular Derneği üyeleri kan bağışında bulundu

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği üyeleri, Erciyes Üniversitesi kan bankası ile ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu ve bu konuda farkındalık oluşturmak için; Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği arasında ortaklaşa kan bağışı etkinliği düzenlediklerini söyleyen Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, ’’Sizde bir ünite kan ile üç kişinin hayatının kurtarılmasına destek olun. Bilindiği üzere ülkemiz Kovid-19’la ciddi bir mücadele içinde. Bunun haricinde Kovid-19 olmayan ve kan ihtiyacı olan hastalar da var ve biz bu farkındalığın artması için kan bağışlayarak dikkat çekmek istedik. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Rahmetli Ali Ünlüel kardeşimizin hastalığı süresince de bizlerden desteğini esirgemeyen Erciyes Üniversitesi kan bankasına da sonsuz şükranlarımızı sunuyorum’’ dedi.

Erciyes Üniverstesi kan bankası yetkilileri ise, ’’Kan bağışı konusunda bizlere desteğini esirgemeyen dernek başkanımız Adnan İncetoprak ve dernek üyelerine kurumumuz ve hastalarımız adına şükranlarımızı sunarız’’ dedi.