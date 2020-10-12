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Sarız’da ormanlık alanda yangın çıktı

KAYSERİ'NİN SARIZ İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

KAYSERİ 12.10.2020, 16:59
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Sarız’da ormanlık alanda yangın çıktı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Yedioluk ve Kıskaçlı mahallelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sonrasında Sarız Kaymakamı İhsan Maskar da olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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