Sarız Belediyesi’nde imzalar atıldı

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Sarız Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmeleri imza altına alındı.

Sarız Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen programa Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcileri katıldı. Konuyla ilgili açıklaması yapan Şube Başkanı Serhat Çelik, toplu iş sözleşmesinin 01.04.2022 ila 31.05.2025 tarihileri arısında 3 yılı kapsadığını belirterek şu şekilde devam etti;

"İmzalanan sözleşmemiz gereği ücretlere ve sosyal haklara enflasyon oranında artış yapılacaktır. Toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Baki Bayrak’a ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Üyelerimize ve Sarız Belediyemize hayırlı olsun” dedi.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da imza törenin de imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, “İlçemize hizmet eden arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar” dedi.