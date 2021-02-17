Sarıoğlan yine sallandı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde gece saatlerinde 3 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde gece 02:28’te yerin 19.50 km altında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar panik yaşadı.

Öte yandan, Sarıoğlan ilçesi geçtiğimiz günlerde 4.6 büyüklüğündeki depremle de sallanmıştı.