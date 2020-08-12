Sarıoğlan Beledyesi’nde zam sevindi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Sarıoğlan Belediyesinde bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Sarıoğlan Belediyesi’nde görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirterek şu şekilde devam etti, “ Sarıoğlan Belediyesi’nde çalışan kadrolu arkadaşlarımızın bir süredir devam eden toplu iş sözleşmeleri sonuçlanarak imza altına alınmıştır. Sarıoğlan belediyesinde 3 yıllığına imza altına aldığımız sözleşmemizle birlikte maaşlara ve sosyal haklara ortalama yüzde 12 oranın da zam yapılacaktır” dedi.

Çelik açıklamasında Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’a teşekkürler ederek, “ Sendika olarak amacımız her zaman hem belediye hem de işçilerin menfaatlerini eşit oranda korumayı amaç edindik. Belediyeleri bizler sosyal ortağımız olarak kabul ediyoruz. Belediyelerimizin maddi durumlarını en az işçi kardeşlerimizin menfaatleri kadar düşünmek zorundayız. Aldığımız farkları arkadaşlarımız aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’a teşekkür ediyorum. Sarıoğlan Belediye Başkan Yardımcımız Nuri Bakır ve belediye yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.