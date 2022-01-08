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Sarıkamış şehitleri Kayseri’de anıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilerin tiyatral gösterisini izledi.

KAYSERİ 08.01.2022, 15:39
Sarıkamış şehitleri Kayseri’de anıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilerin tiyatral gösterisini izledi.

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şehitleri anma programındaki gösterilere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra ellerinde Türk bayrakları ile gençler ve vatandaşlar da katıldı.

SARIKAMIŞ DESTANI BİREBİR CANLANDIRILDI

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda Sarıkamış Harekatı şehitleri, KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler tarafından tiyatral bir gösteriyle anıldı. KAYMEK tiyatro kursunda eğitim alan 10 gencin, çeşitli makyaj teknikleriyle donmuş bir görüntü verilerek Sarıkamış’ı anlatmak adına ağır hareketlerle canlandırma yaptığı, Sarıkamış Destanı’nın 107. yılını ifade eden 107 gencin de bulunduğu anma etkinliğinde Sarıkamış’ta şehit olan askerlerin şehadetleri canlandırıldı.

“HAKİKATEN RAKAMLAR HEPİMİZİ SARSICI”

Büyükkılıç, program ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, minnetle andı. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik ile ilgili konuşan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Malumunuz Enver Paşa komutasındaki yüz binlere vardığı ifade edilen ve bunların arasında en az 75-80 bini donarak şehit olan Sarıkamış’taki, Allah’u Ekber dağlarındaki o şehitlerimiz hatırlamak, onlara dua etmek, onlara minnet duymak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin KAYMEK biriminin gençlerinin yapmış olduğu böyle bir etkinlikte Cumhuriyet Meydanı’nda bulunmaktayız. Burada da gösterilmeye ya da ifade edilmeye ya da kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla o anı hissettirme duygusuyla yapılan çalışmayı gözlemlemekteyiz. Hakikaten rakamlar hepimizi sarsıcı, atalarımızın çektiği zorlukları ve o şartları ifade edici. Rus komutanın söylemiyle ‘Biz teslim alacaktık ama onlar Allah’a teslim olmuşlar’ diyerek adeta orada askerlerimizin Cenab-ı Allah’a şehit olarak canlarını donarak vermiş olması hepimiz için yaralayıcı ve üzücü. Ben şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum.”

“GEÇMİŞİMİZİ, TARİHİMİZİ İYİ OKUMALIYIZ”

Geçmişimizin ve tarihimizin iyi okunması gerektiğine vurgu yapan Büyükkılıç, “Bu vatanın kolay elimize geçmediğini, bu stratejik konumdaki olan ülkeye, bu vatana göz diken hainlerinin yurt içinde, yurt dışında dün de bugün de eksik olmadığını, olmayacağını bilerek ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize, inancımıza ve birbirimize sahip çıkmamız gerektiği anlayışıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu günleri de bize bırakan ecdadımıza da ayrıca dualarımızı iletiyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum” diye konuştu.

“SEVGİLİ GENÇLER İYİ Kİ VARSINIZ”

Gösteriden duyduğu memnuniyeti ifade eden başkan Büyükkılıç, gösteri sonrasında gençler ile fotoğraf çekindiği esnada “Sevgili gençler iyi ki varsınız. Allah sizlere hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Canlarımızsınız” diye seslendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona ererken, KAYMEK Gençlik Merkezi öğrencileri ‘Bugün üşüyor musunuz? Onlar için ‘vatan için’ donuyordu’, ‘Eş hele dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları’ ve ‘Sarıkamış yaramdır, borandır Sarıkamış. Sarıkamış ayazdır, destandır Sarıkamış, On binlerce anadır Sarıkamış’ yazılı dövizler taşıdılar.

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