banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
İBB COVID-19’un İstanbul turizmine yansımalarının boyutunu açıkladı
İBB COVID-19’un İstanbul turizmine yansımalarının boyutunu açıkladı
Alman turizm profesyonelleri Ege'de buluşuyor
Alman turizm profesyonelleri Ege'de buluşuyor
Pedofilleri tespit eden sistem Türkiye’de
Pedofilleri tespit eden sistem Türkiye’de
İş dünyasından 15 Temmuz mesajları
İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

Sarıca Mahallesi’nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİ'NE BAĞLI SARICA MAHALLE MUHTARI BEKİR ULUSOY 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA MEVLİDİ ŞERİF VE YEMEK PROGRAMI DÜZENLEDİ.

KAYSERİ 15.07.2020, 17:19
5
Sarıca Mahallesi’nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kayseri’nin Develi İlçesi’ne bağlı Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy 15 Temmuz şehitleri anısına Mevlidi şerif ve yemek programı düzenledi.

Eski Sarıca köyünde düzenlenen programda konuşan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Bu gün 15 Temmuz destanımızın yazıldığı gün, biraz önce şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Onlara dualar okuduk, Mevlidimiz vardı Çarşı Cami’nde, onu idrak ettik ve muhtarımızın daveti üzerine buraya geldik. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyondan dolayı. Biz de geldiğimize mutlu olduk ve ben tekrardan o destanda hayatını kaybeden, vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, ezanımız için canlarını hiçe sayarak cennete giden o aziz şehitlerimize huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyor Allah’tan rahmet diliyorum. Yine başta 15 Temmuz olmak üzere gazilerimize ve hayırlı sıhhatli afiyetler diliyorum ve yapmış olduğumuz şu güzel etkinlikteki dualarımızın da Cenabı Allah katında kabul olmasını niyaz ediyor, hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi .

İlçe Kaymakamı Murat Duru ise konuşmasında; "Böyle güzel bir manevi hava ortamında sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzelliği de sizleri bizlerle buluşturan muhtarımız Bekir beye teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. Şimdi az önce Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar Beyin de dediği gibi bu 2. mevlidimiz, az önce Develi Merkez Camii’nde bütün şehitlerimiz adına okutmuş olduğumuz mevliti idrak ettik. Akabinde de Sarıca muhtarımızın ve sizlerin de icra ettiği mevlite katıldık ve ziyadesiyle memnun olduk. 15 Temmuz’da şehit olan 251 şehidimize, son 45 yıldır kanlı terör örgütü PKK ile mücadelede şehit olmuş şehitlerimizi, İstiklal harbinde şehit olmuş, Çanakkale’de şehit olmuş, ondan önce vatan, bayrak ve ezan için şehit olmuş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yine gazilerimize Allah ömür versin, Allah onlardan razı olsun çünkü; eğer biz bugün burada huşu içerisinde bu manevi havayı yakaladıysak o şehitlerimiz sayesinde, o gazilerimiz sayesinde. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 15 Temmuz 2020
İmsak 03:44
Güneş 05:38
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:42
Yatsı 22:27