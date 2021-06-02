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Sancaktar takımından Kabakcı’ya ziyaret

Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Model Uçak Atölyesinde Eğitimlerini Alan ve Teknofest Yarışmaları Liseler Arası İnsansız Hava Araçlarında 1. Etap’ı Başarılı Bir Şekilde Geçen Sancaktar takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

KAYSERİ 02.06.2021, 16:07
Sancaktar takımından Kabakcı’ya ziyaret

Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Model Uçak Atölyesinde Eğitimlerini Alan ve Teknofest Yarışmaları Liseler Arası İnsansız Hava Araçlarında 1. Etap’ı Başarılı Bir Şekilde Geçen Sancaktar takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı oldukça memnun kalan İl Müdürü Kabakcı, Teknofest Yarışmaları Liseler Arası İnsansız Hava Araçlarında 1. Etap’ı Başarılı Bir Şekilde geçen Sancaktar takımını tebrik ederek diğer katılacakları yarışmalarda başarılar diledi.
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