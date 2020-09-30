Şampiyon Taekwondocular Kabakçı’yı ziyaret etti
ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENEN İŞİTME ENGELLİLER TAEKWONDO POOMSAE TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA 7 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ MADALYA KAZANAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ TAEKWONDO TAKIMI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Eskişehir’de düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasında 7 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanan Melikgazi Belediyesi Taekwondo takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı’yı makamında ziyaret etti.
Eskişehir’de düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil eden Melikgazi Belediyesi Taekwondo takımı müsabakalarda 7 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon Taekwondocular Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek sevinçlerini İl Müdürü Kabakcı ile paylaştı.
Ziyaretten dolayı oldukça memnun kaldığını belirten İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri Madalyalardan ötürü sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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