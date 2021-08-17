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Şampiyon okçular Kayseri’ye döndü

Avrupa Gençlik Kupası’na katılan Kayserili okçular Yunus Emre Arslan ve Fatma Maraşlı şehre döndü.

KAYSERİ 17.08.2021, 14:45
Şampiyon okçular Kayseri’ye döndü

Avrupa Gençlik Kupası’na katılan Kayserili okçular Yunus Emre Arslan ve Fatma Maraşlı şehre döndü.

Romanya’da yapılan Avrupa Gençlik Kupası’na Kayseri’den Yunus Emre Arslan ve Fatma Maraşlı katıldı. Şampiyonada büyük başarı gösteren okçular Avrupa Şampiyonu oldu. Ardından Polonya’da düzenlenen Açık Hava Dünya Gençlik Şampiyonası’na katılan Yunus Emre Arslan Dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Sporcular aldıkları başarıların ardından şehre döndü.

Şampiyonlar Türk Bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.
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