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Şampiyon karate sporcularından Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret

Kayseri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza atan Kayseri Karate sporcuları antrenörleri ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

KAYSERİ 06.09.2021, 18:09
Şampiyon karate sporcularından Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret

Kayseri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza atan Kayseri Karate sporcuları antrenörleri ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Şampiyonada mücadele eden sporculardan Muhammed Mehdî Yüreğicatal, Ecrin Çetin, Ela Görgen, İrem Nur Aslan ve Kulüp Antrenörleri Mustafa Yıldız, Erdoğan Arslan, Kubilay Bekci, Metin Balkaya ve Kardelen Zümrüt Arslan elde ettikleri derecelerle Kayseri’nin adını zirveye taşıdılar. Şampiyonanın ardından başarılı sporcular antrenörleri ve kulüp yöneticileri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar. Ziyarette Kulüp Antrenörleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

Şampiyon sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayan İl Müdürü Kabakcı ise elde ettikleri dereceler ile Kayseri’nin adını zirveye taşıyan sporcuları ve antrenörlerine plaket takdim ederek tebrik etti. Kabakcı ziyarette ayrıca Şehit Ertuğrul Taciroğlulları Okul Müdürü Sayın Mustafa Aksoy’a sporculara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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