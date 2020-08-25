Şampiyon kaleci Talasgücü Belediyespor’da
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR, GEÇTİĞİMİZ SEZON ISPARTA 38 SPOR FORMASI İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TECRÜBELİ KALECİ AYHAN ÖZTÜRK'Ü RENKLERİNE BAĞLADI.
Talasgücü Belediyespor, geçtiğimiz sezon Isparta 38 Spor forması ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleci Ayhan Öztürk’ü renklerine bağladı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor dış transferde kadrosuna önemli bir ismi daha kattı. Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Talasgücü Belediyespor kadrosuna güç katmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler daha önce kalesine İlker Günay ve Güven Yılmaz’ı transfer ederken bir kaleci daha kadrosuna kattı.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Isparta 32 Spor, Fatsa Belediyespor, Ergene Velimeşespor ve Sultanbeyli Belediyespor takımları ile son 6 yılda 4 kez Bölgesel Amatör Lig şampiyonlukları yaşayan kaleci Ayhan Öztürk takımımız ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25