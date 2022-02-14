Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar sonucunda 1. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, 2. Demir Karamancı Ortaokulu, 3. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu ve 4. Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi.