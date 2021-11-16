Şampiyon çiçeklerle karşılandı

Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası’nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Özge Yılmaz, memleketi Kayseri’de çiçeklerle karşılandı.

Belçika’nın Spa kentinde gerçekleştirilen Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası’nda mücadele veren Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Ay yıldızlı forma ile başarıya imza atan Özge Yılmaz, memleketi Kayseri’de çiçeklerle karşılandı. Erkilet havalanında kendisini bekleyen ailesinin ve arkadaşlarının sevgi seli ile karşılaşan Özge Yılmaz duygusal anlar yaşadı.

Belçika’nın Spa kentinde düzenlenen organizasyonda Özge Yılmaz-Ece Haraç çifti, finalde Sırp Sabina Surjan-Tijana Jokic ikilisiyle karşılaşmış, 2-0 geriye düştüğü müsabakayı 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu olmuştu.