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Şampiyon Bisikletçiler sevinçlerini Kabakcı ile paylaştılar

DAĞ BİSİKLETİ ŞAMPİYONASINDAN 2 ALTIN 1 BRONZ MADALYA İLE DÖNEN BİSİKLET SPORCULARI, İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI'YI MAKAMINDA ZİYARET EDEREK SEVİNÇLERİNİ PAYLAŞTILAR.

KAYSERİ 12.11.2020, 15:53
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Şampiyon Bisikletçiler sevinçlerini Kabakcı ile paylaştılar

Dağ Bisikleti Şampiyonasından 2 Altın 1 Bronz madalya ile dönen Bisiklet Sporcuları, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.

07-08 Kasım 2020 tarihleri arasında Konya’da yapılan 2020 Dağ Bisikleti Şampiyonasında ilimizi temsil eden Bisiklet sporcularından Funda Taşkın Yıldız Bayanlarda, Davut Duman Yıldız Erkekler (A) kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden sporculardan İrem Nur Korkmaz Genç Bayanlarda Türkiye 3.sü olurken Muhammet Çakır ise Genç Erkeklerde Türkiye 5.si oldu. Şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret eden Bisikletçiler sevinçlerini İl Müdürü Kabakcı ile paylaştılar.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kabakcı, Şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, sporculara eşofman ve İl Müdürlüğü logolu çanta hediye etti.
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