Samet Özer Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi hayırsever iş birliği ile Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde hayata geçireceği A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Melikgazi’de her alanda hizmet ve yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hayırsever Hasan Bey ve Döndü Hanım bize gelerek bir kuran kursu yaptırma talepleri vardı. Burada ihtiyaç vardı ve bu anlamlı projeyi burada hayata geçiriyoruz. İlçemizde 3 yılda 18 cami ve 8 Kur’an Kursu’nu yapan bir belediyeyiz. Hayırseverlerimizle el ele verdik çalışıyoruz. Bu gibi yatırımlar aile ve gençliğin korunması için çok önemli. Kültürüne bağlı, maneviyatı güçlü nesiller yetiştirmek için eğitim alanında yaptığımız çalışmalar büyük önem veriyoruz. Melikgazi’miz için çalışmalara devam ediyoruz. Kentsel dönüşümden, okula, sağlık merkezinden kültür merkezine kadar 2,5 milyar TL’yi geçen bir yatırım yaptık. Yapılan hizmetler için Allah razı olsun demesi bizler için en değerli şey. Rabbim daha güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Rabbim en kısa zamanda bitirmeyi nasip etsin. Birde mahallede çocuklarımıza müjde vermek istiyorum. Burada gençlerimize halı sahalarını yenileme sözü verdik birde onlara futbol turnuvası yapacağız. ” dedi.

Hayırsever Hasan ve Döndü Özer çifti ise, “Rahmetli yavrum Samet Özer adına yaptıracağımız A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle hayır işleri yapmayı her zaman Rabbim bizlere nasip etsin.” dediler.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Hayırsever bir halkla çalıştığımdan dolayı çok mutluyum. Melikgazi’mizde birçok cami ve Kuran kursu yapılmış. Belediyemize çok teşekkür ederim. Başkanlarımızla ve Kayseri halkımızla iftihar ediyorum. Bu güzel tesisimizin de Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

Çocuklara sürprizler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Melikgazi’mizin çalışkan gayretli Başkanı Mustafa Başkanımıza emekleri için teşekkür ederim. Hayır ve sevapların yazılacağı böyle bir çalışmaya katkı sağlıyor. Özer ailesini tebrik ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin. 16 ilçe belediye başkanı el ele gönül gönüle, şehrimiz için birlikte çalışmaya devam ediyoruz. “ şeklinde konuştu.

Kayseri’de birbiri ardında hizmetlerin hayata geçtiğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek ise, “Biz inançlı insanlarız. Buradan ahlaklı güzel gençler ve hafızlar yetiştiği sürece, Abdülsamet’in de bundan haberi olacaktır. İnşallah burada çok güzel bir gençlik yetişecek. Melikgazi’nin çalışkan fedakâr belediye başkanını çalışmaları için tebrik ediyorum. Melikgazi her geçen gün daha gelişiyor ve büyüyor. Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.