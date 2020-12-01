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Samet Aybaba 2 maçta 2 puan aldı

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba takımın başında çıktığı 2 maçta kaybetmedi.

KAYSERİ 01.12.2020, 09:10
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Samet Aybaba 2 maçta 2 puan aldı
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Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba takımın başında çıktığı 2 maçta kaybetmedi.

Hes Kablo Kayserispor dün oynadığı maçta Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Son oynanan iki maçta takımın başında yer alan teknik direktör Samet Aybaba 2 beraberlik alarak 2 puan topladı.

Ligin 9.haftası öncesinde takımın başına gelen ve ilk maçında Galatasaray deplasmanından 1-1’lik sonuçla dönen Sarı-Kırmızılılar, ligin 10.haftasında da evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 kaldı.

Teknik Direktör Samet Aybaba ile Süper Lig serüvenine devam eden Hes Kablo Kayserispor, ligin 11.haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
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