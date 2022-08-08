Salon düğünleriyle birlikte gelinlik modelleri de değişti

Yeşim Gelinlik Pazarlama Müdürü Ekan Kekeçoğlu, pandemide daha çok helen gelinlik modelinin, pandemiden sonra ise kabarık ve ağ kesim gelinlik modellerinin rağbet gördüğünü söyledi.

Yaz döneminde düğünlerin artmasıyla birlikte gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Birbirinden farklı 2 bin adet gelinlik ile gelin adaylarına hizmet veren Yeşim Gelinlik, uygun fiyat avantajlarıyla da vatandaşların ilgisini çekiyor. Gelinlik fiyatlarının 6 bin TL’den başlayıp, 22 bin TL’ye kadar çıktığını, gelinlik kiralama ücretinin de 4 bin TL ile 16 bin TL arasında değiştiğini söyleyen Yeşim Gelinlik Pazarlama Müdürü Ekan Kekeçoğlu; “Satışlarımız geçen seneye oranla biraz düştü. Çünkü geçen sene pandemi sonrası patlama senesi oldu. Bu sene satışlarımız biraz daha normal seyrine döndü diyebiliriz. Şu anda satışlarımız güzel gidiyor. Ancak fiyatlardan dolayı bir yavaşlama ve adetlerde düşüş mevcut. Gelinlik kiralama fiyatlarımız 4 bin TL’den başlıyor ve 15-16 bin TL’ye kadar çıkıyor. Satışta ise 6 bin TL’den başlıyor ve yine 22 bin TL’ye kadar çıkıyor. Pandemide helen gelinlik dediğimiz gelinlik satışları ağırlıktaydı. Çünkü insanlar salon düğünlerinden ziyade aile arasındaki düğünleri tercih ediyorlardı. Şu anda ise yeniden salon düğünlerinin patlamasıyla birlikte daha çok kabarık ve ağ kesim dediğimiz modeller, prenses dediğimiz modellerin satışı daha çok arttı. Damatlıklarda çok fazla modeller değişmiyor daha çok sade modeller devam ediyor. Damatlık fiyatlarımızda 2 bin TL’den başlıyor yine 5-6 bin TL’ye kadar çıkıyor. Damatlıklarda zaten kiralamamız yok satışımız mevcut” ifadelerini kullandı.

Gelin adaylarına seçecekleri gelinlik hakkında önerilerde de bulunan Kekeçoğlu; “Bu gelinlerimizin en özel günü bu günü aceleye getirmesinler bol bol gezsinler ve baksınlar. Kafalarına yatmayan modeli almasınlar. Bizim mağazamız 2 binden fazla gelinlik modeliyle e büyük yüz ölçümüyle bu imkanları sürüyor. Onlar dediğim gibi bizim mağazamızdan da almaları şart değil. Kafalarına göre gezip, en iyisini alabilirler” dedi.