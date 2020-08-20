Salgınla mücadelede Büyükşehir farkı
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEME-İÇME MEKÂNLARININ DAHA SAĞLIKLI HİZMET VERMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KAYSERİ LOKANTACILAR VE PASTACILAR ODASI’YLA İMZALADIĞI PROTOKOLE İSTİNADEN HİJYENİK VE GÜVENİLİR HİZMET VEREN ÜYELERİN TELEFON, ADRES VE KONUM BİLGİLERİNİ AKILLI ŞEHİR KAYSERİ MOBİL UYGULAMASINDA VE KURUMSAL KAYSERİ.BEL.TR WEB SİTESİNDE, ÖZEL HİZMETLER VE USTALAR MENÜSÜNDE YAYINLANMAYA BAŞLADI.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeme-içme mekânlarının daha sağlıklı hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası’yla imzaladığı protokole istinaden hijyenik ve güvenilir hizmet veren üyelerin telefon, adres ve konum bilgilerini Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasında ve kurumsal kayseri.bel.tr web sitesinde, Özel Hizmetler ve Ustalar menüsünde yayınlanmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve hijyenik şekilde hizmet alabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası’yla imzaladığı protokole istinaden birçok hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Şehir Kayseri” mobil uygulaması ve kurumsal kayseri.bel.tr web sitesinde vatandaşların daha steril bir ortamda hizmet alabilmeleri için Özel Hizmetler ve Ustalar menüsünde oda üyelerinin telefon, adres ve konum bilgileri yayınlanmaya başladı.
Vatandaşlar, Akıllı Şehir Kayseri Mobil uygulaması ile Özel Hizmet ve Ustalar menüsünde bulunan ilgili kategorideki işyerlerinden hiçbirinin adresini bilmiyorsa, akıllı telefonlarıyla konum bilgisini aktif ederek, en yakın işletmeleri listeleyebilecek ve yol tarifi alabilecekler. İş yeri bilgilerini ise telefonun rehberlerinde yer alan ikinci bir kişiyle paylaşarak kişinin ekstra zaman kazanmasını sağlayabilecek.
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|34
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|34
|56
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|34
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|34
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|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
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|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
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|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
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|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
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|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
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|38
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|87
|2. Barcelona
|38
|82
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