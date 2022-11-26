Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boş arazideki sahipsiz bavuldan kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 6239. Sokak üzerinde bulunan boş arazide sahipsiz bavulu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bavulun içinden kıyafet çıktı. Ekipler, bavulun sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.