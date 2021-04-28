Şahin; Hisarcık’ta Saanen Keçisi Üreten İşletmeyi Ziyaret Etti

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; Melikgazi ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Hisarcık Mahallesi’nde Ahmet Karakülah’a ait saanen keçisi üreten işletmeyi ziyaret eden Şahin; “Saanen keçi ırkı İsviçre orijinli bir ırk olup süt verimi ve döl verimi yüksektir. Dış ülkelerden getirilerek ülkemizde millîleştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Bu hayvanlar sürekli geliştirilmiş, süt veriminde performansları artırılmış, yavru verimi yüksek bir ırkı temsil ediyorlar. Bu nedenle daha hassas davranılması gerekmektedir. Saanen keçilerinden keçi sütü, keçi peyniri, keçi yoğurdu, keçi tereyağı ürünleri elde edilmekte ve satışa sunulmaktadır. Ayrıca damızlık Saanen keçi üretimi de yeni bir damızlık üreticiliği sektörü haline gelmiştir” dedi.

Saanen keçi ırkına küçüklükten beri heves ettiğini söyleyen Ahmet Karakülah, İstanbul’da tekstil işini çocuklarına devrederek saanen yetiştiriciliği yapmaya başlamış. Karakülah; hayvanların meradan da yararlandığını, süt verimlerinin yüksek olduğunu, başlangıç aşamasında uyum problemi yaşamasına rağmen bölgeye adapte olduğunu dile getirdi. Karakülah ayrıca; gençlere hayallerinin peşinde koşmaları gerektiğini ve bu ırkı bıkmadan usanmadan yetiştireceğini söyledi.