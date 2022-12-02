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Sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvana otomobil çarptı

Kayseri’nin Develi ilçesinde, sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvan otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

KAYSERİ 02.12.2022, 16:58
Sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvana otomobil çarptı

Kayseri’nin Develi ilçesinde, sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvan otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

İlçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde bir vatandaş büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı. Kaçmaya başlayan büyükbaş hayvana anayolda otomobil çarptı. Meydana gelen kazada büyükbaş hayvan telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

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