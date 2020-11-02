Şahan’dan Kabakcı’ya ziyaret
DAHA ÖNCE KAYSERİ’DE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDE BULUNAN YAHYA ŞAHAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.
Daha önce Kayseri’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan Yahya Şahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Gaziantep, Bolu ve Kayseri’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerinde bulunan, bir çok sportif branş ve tesisleşmede önemli adımlar atan Yahya Şahan İl Müdürü Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şahan ve Kabakcı İlimizde yapılması planlanan Gençlik ve Spor faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kabakcı, Ekinci’yi ziyarete tti
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Yakup Deliktaş, Ahmet Metin ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekci’de hazır bulundu.
Ziyarette yapılması planlanan etkinlikler ve projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundular.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
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|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
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|8. Beşiktaş
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|8
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|17. Kayserispor
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|5
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|7
|5
|20. Denizlispor
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|21. Ankaragücü
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|1
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|1. Tuzlaspor
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|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
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|15
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|15
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|14
|6. Altınordu
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|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
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|3
|18. Eskişehirspor
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|Takımlar
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|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
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|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
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|13
|6. Chelsea
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|7. Aston Villa
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|9. Arsenal
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|12
|10. Man City
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|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
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|13. Crystal Palace
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|10
|14. West Ham
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|8
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|16. Brighton
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|5
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|18. West Bromwich
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|3
|19. Sheffield United
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|20. Burnley
|6
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|Takımlar
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|1. Real Sociedad
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|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
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|14
|5. Granada
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|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
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|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
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