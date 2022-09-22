Sahabiye Kentsel Dönüşüm ihalesine yine katılım olmadı

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan ancak hiçbir firmanın teklif vermediği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yeni etabının davet usulü ile yapılan ihalesine de teklif veren firma olmadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve İnşaat AŞ tarafından Eylül ayının ilk haftasında yapılan ve yaklaşık maliyeti 372 milyon TL olan 2 blok inşaatın kat karşılığı yapım işinin ilk ihalesinde olduğu gibi ikinci ihalesinde de teklif veren firma çıkmadı.

Sahabiye’de Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce ihale edilen 2 blok inşaatın yapım işi de inşaat maliyetlerinin yaklaşık 5 kat artması sonucunda ihaleyi alan müteahhitlerle belediye arasında bir çözüm bulunamaması sonucu durmuştu.

DEVELİ İHALELERİ DE SONUÇLANDIRILAMADI

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi ilçesine yapımı planlanan otopark yapım işi de 26.07.2022 tarihinde ve 19.09.2022 tarihinde 2 kez ihele edilmesine rağmen ihaleye katılan firma olmadığı için ihale iptal oldu.Yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi ilçesinde yapılması planlanan terminal binası yapım işi de 08.07.2022 tarihinde ihale edilirken, katılımcı olmadığından iptal edilmişti.16.09.2022 tarihinde yapılan 2. İhale’ye ise Malatya merkezli bir firma katıldı ve yaklaşık maliyeti 25.750.000 TL olan işe 32.700.000 TL teklif verildiği için ihale kurum tarafından iptal edildi.