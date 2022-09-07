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Sahabiye kentsel dönüşüm ihalesine katılım olmadı
’Belediyecilik tarihinin en büyük yatırımı’ olarak nitelendirilen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yeni etabının ihalesine katılan olmadı.
KAYSERİ 07.09.2022, 16:06
’Belediyecilik tarihinin en büyük yatırımı’ olarak nitelendirilen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yeni etabının ihalesine katılan olmadı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni etap ihalesi yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve İnşaat AŞ tarafından bugün saat 10’da yapılan ve yaklaşık maliyeti 372 milyon TL olan 2 blok kat karşılığı yapım işi ihalesine teklif veren firma olmadı.
Öte yandan, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde daha önce ihale edilen inşaatların yapımının da durduğu öğrenildi.
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