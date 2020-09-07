Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Keser, "Salgının yükünü sadece sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklemeyelim"

Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser pandemi sürecinde filyasyon ekiplerinin yaşadığı sıkıntılara değindi. Başkan Keser; “Salgının yükünü sadece sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklemeyelim” dedi.

“Bu sürecin en önemli aktörü kuşkusuz sağlık çalışanları” diye Başkan Keser şöyle devam etti; Pandemi tüm dünya için zorlu bir süreç.

Bu sürecin en önemli aktörü kuşkusuz sağlık çalışanları.

Onlar; hastanelerde, 112 istasyonlarında, il/ilçe sağlık müdürlüklerinde, sahada, filyasyonda, denetimde dahası sayamadığım birçok alanda ter döküyor, pandemi ile savaş veriyor, yeri geliyor toplum sağlığı için hayatından vazgeçiyor.

Bu savaşın gizli kahramanlarından biri de filyasyon ekipleri.

Filyasyon ekipleri, son 90 yılın en sıcak eylül ayını yaşadığımız şu günlerde, sokakta sıcaklığı bahane ederek çenesinde maske ile gezen insanları korumak, bulaşın kaynağına ulaşmak için o sıkıcı tulumlar içinde tüm donanımıyla ev ev, sokak sokak gezerek gece yarılarına kadar hizmet veriyor.

Bu salgının yükünü, sadece sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklemeyelim, hepimiz bireysel önlemlerimizi en üst safhada alalım, tedbirlere uyalım.

Başkan Keser sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde yapılan düzenlemeye de değindi.

“Ek ödemede yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile fedakâr sağlık çalışanlarına 3 ay daha ek ödeme yapılması ön görülmüştür. Bu olumlu bir gelişmedir. Ancak, ek ödeme dağıtımı yapılırken, çalışma barışı bozulmamalıdır, sağlık çalışanları arasına nifak sokulmamalıdır. “Sağlık ekip işidir” anlayışı gereği bu düzenleme tüm unvan ve branşları kapsamalıdır. Geçtiğimiz 3 ayda olduğu gibi adaletsizlik yapılmadan; memurdan, hizmetliye, hemşireden, doktora tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir ödeme sistemi geliştirilmelidir.

Unutulmamalıdır ki; virüs unvan ayırmıyor!

Bunun yanı sıra sağlık çalışanları kalıcı iyileştirmeler beklemektedir, geçici düzenlemeler ile yapılan iyileştirmeler kronikleşmiş, kangren olmuş sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Hepimizin bildiği gibi toplum olarak topyekûn bir savaş veriyoruz ve bu savaşın en ön cephesinde sağlık çalışanları var.”