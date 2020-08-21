Sağlık Müdürü ve Başhekime Kayserispor forması
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ALİ RAMAZAN BENLİ VE ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ İLHAMİ ÇELİK'E KAYSERİSPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ.
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik’e Kayserispor forması hediye edildi.
Mart ayından beri ülkemizde de görülen ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan Korona virüs salgını ile mücadelede önemli rol oynayan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik’e sarı kırmızılı forma hediye edildi.
Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baykan, pandemi sürecinde göstermiş oldukları destekten dolayı Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik’i ziyaret etti. Op.Dr. Mehmet Baykan, hem Benli’ye hem Çelik’e teşekkür ederek Kayserispor forması hediye etti ve Korona virüs ile mücadelede başarılar diledi.
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