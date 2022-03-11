Sağlık için söylediler

Kayseri’de sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kamera karşısına geçti. ‘Aman doktor’ türküsünün seslendirildiği klipte, sağlık çalışanlarının hastane içerisindeki çalışmaları anlatıldı.

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim ve Tanıtım Birimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla klip hazırladı. Çekilen klipte sağlık çalışanları ‘aman doktor’ türküsünü seslendirirken, hastane içerisinde hayat kurtaran sağlık çalışanlarının mücadelesi de klipte yer aldı.

Klip, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.