Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE İLÇELER DAHİL TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDAN ÜCRETSİZ FAYDALANABİLECEKLERİNİ AÇIKLADI.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de sağlık çalışanlarının özel halk otobüsleri ve ilçeler dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceklerini açıkladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs tehdidinin bertaraf edilebilmesi için herkese önemli görevler düştüğünü kaydederek, şunları söyledi:
“Salgınla mücadele kapsamında en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarımız gösterdi ve gösteriyor. Bu süreçte onların işlerini kolaylaştırmak hepimizin görevi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarından, özel halk otobüsleri ve ilçeler dahil 2020 yılı sonuna kadar sağlık çalışanlarımız ücretsiz faydalanabilecekler. Sağlıklı günlere ulaşmak için hem belediye olarak büyük gayret göstereceğiz hem de sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya ve omuz vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına da dikkat edeceğiz.”
Karar kapsamında, sağlık çalışanları kimliklerini göstererek, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı raylı sistem ve belediye otobüsleri ile halk otobüslerinden ilçeler dahil ücretsiz faydalanabilecek.
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