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Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, 14 Mart Tıp Bayramı’nda fedakâr sağlık çalışanlarına yönelik sürpriz etkinliklere imza attı. Eşi ve oğluyla birlikte doktor olan Başkan Memduh Büyükkılıç’a evinin önünde sürpriz bir kutlama hazırlayan Spor A.Ş çalışanları, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başta olmak üzere hastanelerin başhekimlerinin evlerine de ziyaretlerde bulundu. Şehirdeki resmi ve özel hastaneleri de ziyaret eden ekipler, canlı müzik ve “İyi ki Varsınız” pankartıyla sağlık çalışanlarına çiçek takdim ettiler.

KAYSERİ 14.03.2021, 15:22
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Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, 14 Mart Tıp Bayramı’nda fedakâr sağlık çalışanlarına yönelik sürpriz etkinliklere imza attı. Eşi ve oğluyla birlikte doktor olan Başkan Memduh Büyükkılıç’a evinin önünde sürpriz bir kutlama hazırlayan Spor A.Ş çalışanları, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başta olmak üzere hastanelerin başhekimlerinin evlerine de ziyaretlerde bulundu. Şehirdeki resmi ve özel hastaneleri de ziyaret eden ekipler, canlı müzik ve “İyi ki Varsınız” pankartıyla sağlık çalışanlarına çiçek takdim ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin kahramanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı renkli ve sürpriz bir etkinlikle kutladı.

Pandemi sürecinde özellikle kısıtlama günlerinde yaptığı etkinliklerle vatandaşlara moral veren ve Pandemi mücadelesinde farkındalık oluşturan Spor A.Ş, bu kez 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarının yanında oldu.

Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve çalışanları ilk olarak aynı zamanda Nöroloji Doktoru olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı doktor eşi Necmiye Büyükkılıç ve doktor oğlu Mehmed Enes Büyükkılıç ile birlikte yaşadığı eve sürpriz bir ziyarette bulundu.

Başkan Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’a çiçek takdim eden ve ailenin “14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Spor A.Ş çalışanları canlı müzik eşliğinde alkışlarla “İyi ki varsınız” pankartı açtı.

Kutlamanın kendisi ve ailesi için sürpriz olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, ekibe teşekkür ederek, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Başkan Büyükkılıç, “Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Sizlerin de bildiği gibi sokağa çıkma yasağı olduğu için hepimiz evdeyiz. Çünkü, herkes evde. Bizlerde en sağlıklı ortamın evlerimiz olduğu anlayışıyla evimizdeyiz. Tabi sporumuzu yaptık. Daha sonrasında kurallara uymak suretiyle evimizdeyiz. Bu sürprizle karşılaştık. Her şeyden önce pandemi sürecinde, kamuoyunun gönlünde yer edinen Spor A.Ş.’mizin kıymetli çalışanlarına, ekibine teşekkür ediyorum. Bizleri eğlendirdiler, çocuklarımızı eğlendirdiler. Bugünde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bizlerin gönülleri aldılar. Tabi bu çalışma bizim şahsımızda tüm sağlık çalışanlarına. Pandemi süresince korona mücadelesinde fedakarca yer alan sağlık çalışanlarımız gibi bu evde oğlumda dahil olmak üzere üç doktor olarak buradayız. Adeta Kayseri’ye hizmet eden yaklaşım içerisinde bulunduk. Fedakarlıklar sürecinde şöyle gözümün önünde geçirdiğinde gerek sağlık çalışanlarımızda, gerekse diğer canlarımızdan vefat edenler oldu. Yakınlarımızdan, dostlarımızdan, tanıdıklarımızdan bugünlere erişemeyenler oldu. Her şeyden önce hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehri ve insanları korumanın yolunun kurallardan geçtiğini dile getiren Büyükkılıç, Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını bir kez daha hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Bu güzel pazar gününde tüm Kayserili hemşehrilerimiz başta olmak üzere, sağlık çalışanlarımıza özellikle sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum. Kurallara uymanın, Maske, Mesafe ve Temizlik önlemleriyle hareket etmenin bu işin en büyük ilacı olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Şehrimizi, insanlarımızı korumanın yolu kurallara uymaktan geçer. Önümüzdeki günlerde kazanımlarımızı kaybetmemek için kurallara uymanın ne kadar doğru olacağını hepimizin bilmesi ve bana bir şey olmaz mantığından uzaklaşarak, mutlaka kurallara uyması gerekir. Çünkü, biz insanımızı seviyoruz. İnsanımıza hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Tekrardan tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bu süreçte Türkiye’miz gerek sağlık altyapısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize yaptığı fedakâr çalışmalarla, sağlık bakanımız, doktorlarımız, hemşilerimiz, teknisyenlerimiz, teknikerlerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızın, sağlıklı bir şekilde günleri tebrik ediyorum”

Spor A.Ş ekipleri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. H.Kutay Taşdemir, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İsmail Altıntop’a da ikametlerinde sürpriz ziyaretlerde bulunarak, çiçek takdim edip 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

Sağlık yöneticileri, Spor A.Ş.’nin sürprizinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Spor A.Ş ekipleri gün boyu resmi ve özel hastaneleri de ziyaret ederek görevleri başındaki sağlık çalışanlarına yüzlerce çiçek takdim edip, müzik eşliğinde kısa süreli de olsa moral aşıladılar.
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