Sağlık çalışanları voleybol turnuvası ile stres attı
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VOLEYBOL TURNUVASI İLE STRES ATTI KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 11 İLİ ETKİLEYEN YÜZ YILIN AFETİNDE ÖZVERİ İLE ÇALIŞAN KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ PERSONELLERİ, KLİNİKLER ARASI DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASI İLE STRES ATTI. 6 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANAN KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 11 İLİ ETKİLEYEN YÜZ YILIN AFETİNDE ÖZVERİYLE ÇALIŞAN KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ PERSONELİNİN STRES ATABİLMESİ İÇİN BAŞHEKİMLİK TARAFINDAN VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ. KLİNİKLER ARASINDA DÜZENLENEN TURNUVAYA 23 TAKIM KATILDI. BAŞHEKİM DOÇ.DR. SERHAT KOYUNCU, SAĞLIK İDARECİLERİNİN DE ARASINDA BULUNDUĞU TURNUVADA SPORLA STRES YÖNETİMİNİN AMAÇLANDIĞINI SÖYLEDİ.
KAYSERİ 31.05.2023, 11:59
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yüz yılın afetinde özveri ile çalışan Kayseri Şehir Hastanesi personelleri, klinikler arası düzenlenen voleybol turnuvası ile stres attı.
6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yüz yılın afetinde özveriyle çalışan Kayseri Şehir Hastanesi personelinin stres atabilmesi için Başhekimlik tarafından voleybol turnuvası düzenlendi. Klinikler arasında düzenlenen turnuvaya 23 takım katıldı.
Başhekim Doç. Dr. Serhat Koyuncu, sağlık idarecilerinin de arasında bulunduğu turnuvada sporla stres yönetiminin hedeflendiğini söyledi.