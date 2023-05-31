Sağlık çalışanları voleybol turnuvası ile stres attı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yüz yılın afetinde özveri ile çalışan Kayseri Şehir Hastanesi personelleri, klinikler arası düzenlenen voleybol turnuvası ile stres attı.

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yüz yılın afetinde özveriyle çalışan Kayseri Şehir Hastanesi personelinin stres atabilmesi için Başhekimlik tarafından voleybol turnuvası düzenlendi. Klinikler arasında düzenlenen turnuvaya 23 takım katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Serhat Koyuncu, sağlık idarecilerinin de arasında bulunduğu turnuvada sporla stres yönetiminin hedeflendiğini söyledi.