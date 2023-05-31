Şaban Çopuroğlu: “Şimdi halkımızın bizlere tevdi ettiği görevi layığı ile yerine getirme zamanı”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem Milletvekilliği kaydını yaptırdı. Milletvekili rozeti takan Çopuroğlu, “Şimdi halkımızın bizlere tevdi ettiği görevi layığı ile yerine getirme zamanı” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ailesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelerek milletvekilliği kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından milletvekili rozetini takan Şaban Çopuroğlu “28. Dönem Milletvekilliği seçimleri AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın başarısı ile sonuçlandı. Seçim sonucunda aziz halkımız bizlere bir görev tevdi etti. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden Kayseri ve ülkemiz için çalışacağız. ‘Türkiye Yüzyılı’ çerçevesinde yapacağımız çalışmalarda sorumluluğumuz farkındayız. Kayseri’de hiç kimseyi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun ayırt etmeden sorunlarını dinleyeceğiz. Meclis çalışmaları dışında bulduğumuz her fırsatı şehrimizde hemşerilerimle bir arada olmak suretiyle geçireceğiz. Cenab-ı Allah Ülkem, Milletim ve Kayserime hayırlı hizmetler yapmayı daim eylesin” dedi.