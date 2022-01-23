Saatçiler Odasın’da Murat Sancak güven tazeledi

Kayseri Saatçiler Anahtarcılar ve Bujitericiler Odası Olağan Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Murat Sancak güven tazeledi.

Saatçiler Anahtarcılar ve Bujitericiler Odası Genel Kurulu’nda tek aday olarak seçime giren Murat Sancak, yeniden başkan seçildi. Sancak’ın yeni yönetim kurulu listesi ise şu şekilde:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Mustafa Alan, H. Mehmet Şimşek, Zafer İncetürkmen, Ali Erkara, Ali Kaçan ve Kamil Ünlüel.

Yedek Üyeler: Metin Kalaycı, Kudbettin Bulut, Ömer Bayrakkızo, Özcan Özdemir, Ömer Faruk Kaçar, Ömer Çalık ve Murat Yiğit.

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Cengiz Benlioğlu, Ahmet Kürşat Oğuzsağırcı ve Murat Dülgeroğlu.

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Ersan Doğan, Mehmet Bozkurt ve Gökçen Akdamar.