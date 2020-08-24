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Rusya Bisiklet milli Takımı, Erciyes’te kamp yapıyor
RUSYA BİSİKLET MİLLİ TAKIMI, 28 KİŞİLİK KADROSU İLE 40 GÜN SÜRECEK OLAN KAMP ÇALIŞMALARINI ERCİYES’TE SÜRDÜRÜYOR.
KAYSERİ 24.08.2020, 12:08
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Rusya Bisiklet Milli Takımı, 28 kişilik kadrosu ile 40 gün sürecek olan kamp çalışmalarını Erciyes’te sürdürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş , Oran Kalkinma Ajansı, Erciyes Yüksek İrtifa Spor ve Turizm Derneği tarafından Eylül ayında düzenlenecek uluslararası yol bisiklet yarışlarına katılacak olan Rusya Bisiklet Milli Takımı bu önemli yarışma öncesinde çalışmalarını Erciyes’te kamp yaparak sürdürüyor. Milli takımda 28 sporcu yer alırken, çalışmalar 40 gün boyunca devam edecek. Son yıllarda kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da önemli atımlar yapan Erciyes Kayak Merkezi’ne ilginin her geçen gün artması dikkat çekiyor.
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