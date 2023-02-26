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Resul Ekrem Turhan sezonu kapattı
Develigücü takım kaptanı Resul Ekrem Turhan sezonu kapattı.
KAYSERİ 26.02.2023, 14:06
Develigücü takım kaptanı Resul Ekrem Turhan sezonu kapattı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekiplerinden Develigücü’de son 2 sezondur forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Resul Ekrem Turhan antrenmanda sakatlandı. MR’ı çekilen başarılı oyuncunun sağ ayak çapraz bağları koptuğu belirlendi. Resul Ekrem kalan haftalarda forma giyemeyecek. Ligde geride kalan 15 haftanın 15’inde forma giyen Resul Ekrem Turhan ligde kalan haftalarda formasından uzak kalacak.
Resul Ekrem’in hafta içerisinde özel bir hastanede ameliyat olacağı öğrenildi.