banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
E-scooter’da yeni dönem!
E-scooter’da yeni dönem!
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?

Residansta uyuşturucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 29.08.2021, 19:45
Residansta uyuşturucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda S.Ç. ve T.B. isimli şahısların Talas ilçesinde faaliyet gösteren residance tabir edilen yerlerde günü birlik oda kiralayarak uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği bilgisi üzerine, şahısların kullandığı residance tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şahıs yakalanırkrn, yapılan aramalarda; 309 gram metamfetamin maddesi,11 gram bonzai maddesi,1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo, 6 bin 200 TL suçtan elde edilen gelir ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç. ve T.B. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
31°
açık