Rengarenk etkinlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi İncesu İlçesinde Üçkuyu İlkokuluna konuk oldu.

Gençlik liderleri ve Gönüllü gençler Üçkuyu İlkokulunda eğitim gören minik öğrenciler ile sportif faaliyetler, yüz boyama, duvar boyama ve geleneksel çocuk oyunları oynayarak güzel bir gün geçirdiler. Minik öğrencilerin oldukça eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdikleri etkinliğe İncesu İlçe Kaymakamı Aydın Göçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Yener ve Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Müdürü Rabia Taşıgüzel Bozkurt katılarak öğrenciler ile vakit geçirdiler.