Rektör Karamustafa’dan “Ramazan Bayramı” Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa, Ramazan Bayramının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini dileyerek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğunu, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini birlikte yaşamaktayız. Bayramlar, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, paylaşmaktır; dargınlıkların ve küskünlüklerin son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirve yaptığı günlerdir. Her ne kadar dünya genelinde yaşanılan koronavirüs salgını nedeniyle birbirimizi ziyaret edemesek de gönüllerimiz birdir ve beraberdir. Elbette, Allah’ın izniyle, bu sıkıntılı günler geride kalacak ve eski özlediğimiz bayram günlerine en kısa sürede kavuşacağız. Yeter ki geleceğe yönelik umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Bizler bir ve beraber oldukça, birbirimizle kenetlendikçe, sevinci ve hüznü birlikçe paylaştıkça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur. Bu vesilelerle başta üniversitemiz mensupları ve milletimiz olmak üzere tüm Türk ve İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Ayrıca bu bayram vesilesiyle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da ibadetlerini yapmaya çalışan Filistinli sivil halka yönelik İsrail saldırılarının biran önce sona ermesi temennisi ile herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun.”