banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Rektör Karamustafa’dan Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

KAYSERİ 19.07.2021, 12:20
Rektör Karamustafa’dan Kurban Bayramı Mesajı
banner502

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mesajında bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı müstesna günler olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, bereketli, huzurlu ve neşeli bir bayram diledi. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;

“Bayram demek, huzur, bereket, sevinç ve paylaşmak demektir. Bu güzel günlerin herkese hayırlı olmasını dilerim. Üniversitemiz mensuplarının, Kayserili hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın, tüm Türk ve İslam Âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, bütün evlere, gönüllere, huzur, bereket ve neşe getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ederim. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
banner501