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Rektör Karamustafa, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kampüs bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Kampüste öğrencilerle sohbet eden Rektör Karamustafa, öğrencilerin beklentilerini dinledi.

KAYSERİ 22.09.2021, 15:07
Rektör Karamustafa, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kampüs bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Kampüste öğrencilerle sohbet eden Rektör Karamustafa, öğrencilerin beklentilerini dinledi.

Kayseri Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze dersler 20 Eylül Pazartesi itibari ile başladı. Üniversitenin merkez kampüsü olan 15 Temmuz Kampüsünü öğle arasında gezerek öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Karamustafa, öğrencilerin üniversitelerinden ve yeni eğitim-öğretim yılından beklentilerini dinledi. Kampüste açık havada öğrencilerle birlikte oturan Rektör Karamustafa, temizlik, maske ve mesafe konusunda öğrencilerin dikkatini çekti ve yaşanılan pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin devam etmesi için konulan kurallara azami uyum gösterilmesi gerektiğini hatırlattı. Kampüste Rektör Karamustafa ile sohbet eden öğrenciler ise teşekkür ederek yüz yüze eğitimin devam etmesi temennisinde bulundu.

Kampüs gezisinde Rektör Karamustafa’ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu ile Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak da eşlik etti.

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