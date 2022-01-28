Rektör Çalış, tıp fakültesi merkezi derslikler binasında incelemede bulundu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, inşaat maliyetinin tamamı üniversite bütçesinden karşılanarak 2017 yılında temeli atılan ve 2021 yılında inşaatı tamamlanan Tıp Fakültesi Merkezi Derslikler Binası’nda incelemelerde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ve tıp fakültesi öğretim üyeleri ile inşaatı tamamlanan yeni Tıp Fakültesi Merkezi Derslikler Binası’nda incelemelerde bulundu. Derslikleri tek tek inceleyen Rektör Çalış, 8 bin 214 metrekare alana inşa edilen Tıp Fakültesi Merkezi Derslikler Binası hakkında bilgiler verdi.

Üniversite bütçesinden 28 milyon 305 bin 664 TL harcama yapılarak üniversiteye kazandırılan yeni derslikler binasının öğrenci ve öğretim üyelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Çalış, “Tıp Fakültemizin yeni derslik binası, çağdaş, fiziki alt yapısı çok güzel, tamamen elektronik sistem ile donatılmış bir kompleks oldu. Dönem birden dönem altıya kadar tıp fakültesi öğrencilerimiz rahat ferah ve çağdaş ortamda eğitim alacaklar. Toplamda 3 adet 400’er kişilik amfi olmak üzere 28 derslik ile ikinci dönemde tıp fakültemiz öğrencileri yeni komplekste eğitimlerine başlayacaklar. Tüm öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimize hayırlı olsun ”dedi.