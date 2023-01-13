Rektör Altun, Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, hayırsever Mehmet San tarafından yapımı tamamlanan ve yakında zamanda eğitim-öğretime açılması planlanan Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşcı ile birlikte Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu’nun yapımını üstlenen Hayırsever Mehmet San’ı ziyaret ederek, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz ile birlikte yapımı tamamlanan ve yakın zamanda açılması planlanan Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ziyarette yaptığı açıklamada Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu’nun yapımını üstlenen Hayırsever Mehmet San’a teşekkür etti.

2 bin 650 metrekare kapalı alana inşa edilen Adalet Meslek Yüksekokulu’nun yeni binasının öğrenciler için güzel bir eğitim-öğretim binası olduğunu belirten Rektör Altun, “Üniversitemize hayırseverlerimizin yaptığı katkılar herkesçe bilinmektedir. Kuruluşundan bu yana hayırseverlerimizin katkıları da devam etmektedir. İnşallah bu katkılar da her geçen gün artarak devam edecektir ”dedi.