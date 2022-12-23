Rektör Altun, Araştırma Merkezi Ziyaretlerine Devam Ediyor

Göreve geldiği günden bu yana AR-GE’ye önem veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, araştırma merkezleri ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşımız TURKOVAC’ın çalışmalarının yürütüldüğü Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaretinde Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’den merkez hakkında ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı geliştirilen aşının faz çalışmaları hakkında bilgiler alan Rektör Altun ayrıca merkezde görevli araştırmacılar ile sohbet etti.

Rektör Altun’un Araştırma Merkezi ziyaretine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu’da eşlik etti.