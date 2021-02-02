Rekor üretime rekor pancar bedeli

Bünyesindeki 3 fabrika ile kendi tarihindeki tüm üretim rekorlarını kırarak büyük bir başarı elde eden Kayseri Şeker, bu kapsamda çiftçisine rekor oranda pancar bedeli ödemeye hazırlanıyor. 3 fabrikasında, geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik bir artışla; 528 bin 491 ton şeker üreten Kayseri Şeker, 3 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ödeyeceği 846 milyon liralık pancar bedelleri ile Kayseri ve bölge ekonomisine çok önemli bir hareketlilik sağlayacak.

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında toplam 3 milyon 544 bin ton pancarın işlendiği kampanya süresince, geçen yıla oranla % 18.7’lik artışla; 429 bin 550 tonu A ve 98 bin 941 tonu C Şekeri olmak üzere toplam 528 bin 491 ton şeker üretilirken, buna ek olarak 126 bin 180 ton melas ve 27 bin 710 ton melaslı kuru küspe üretildi.

Toplamda 1 milyar 304 milyon liralık pancar bedellerinin 458 milyon liralık kısmını, 2020-2021 kampanya dönemi boyunca çiftçisine ayni ve nakdi avanslar şeklinde ödeyen Kayseri Şeker buna ek olarak, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında Taşıyıcılar Kooperatifleri ve pancar ekimi yapan çiftçilere 138 milyon 500 bin lira gibi önemli bir oranda pancar nakliye bedeli ödemişti.

3 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında ödeyeceği 846 milyon lira ile kendi tarihinde adeta bir rekora imza atan Kayseri Şeker’de, geçen yıl ödenen 1 milyar 020 bin liralık pancar bedellerinin bu yıl % 28’lik bir artışla 1 milyar 304 milyon liraya ulaşması, çiftçinin kesesine daha fazla gelir olarak yansıyacak.

Geçtiğimiz aylarda C Pancarı için 250 lira taban fiyat açıklayan ve bu rakamın küspe, nakliye ve prim ile birlikte 325 lirayı aşacağını müjdeleyen Başkan Akay, çiftçiye ödenecek 846 milyon liranın, Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen bölge ekonomisine, önemli oranda katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Akay, 2021-2022 Kampanya dönemi hazırlıklarına şimdiden hız verdiklerini de ifade ederek, taahhüt alımlarının başladığını, temin edilen gübre ve tohumların Şubat ayı içerisinde, Motorinin de Mart ayı içerisinde çiftçilere tevzi edileceğini belirtti.